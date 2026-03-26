НБУ суттєво посилив гривню до євро: офіційний курс валют на пʼятницю

Національний банк України встановив на пʼятницю, 27 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,89 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 2 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на пʼятницю встановлено на рівні 50,61 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 24 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,88/43,91 грн/дол., а єдина європейська валюта - 50,62/50,65 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні - останні новини

Курс долара до гривні в банках 26 березня подешевшав на 3 копійки і становив 44,17 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,65 гривні за долар. Середній курс євро до гривні знизився на 12 копійок і складав 51,25 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,53 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" 26 березня не змінився і залишився на рівні 44,15 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 5 копійок і складав 51,20 гривню за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,55 гривні, а євро - за курсом 50,20 гривень за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: