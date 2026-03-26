США нарощують виробництво зброї, яка може мати найбільше значення у великій війні, - ВІ

Міністерство оборони США спонукає великі оборонні компанії нарощувати виробництво деяких найважливіших видів озброєння в арсеналі країни.

Як повідомляє Вusiness Іnsider, нещодавні угоди між Пентагоном та деякими з найбільших виробників зброї, спрямовані на суттєве збільшення виробництва ракет та перехоплювачів, свідчать як про очікуваний попит на цю зброю, так і про занепокоєння щодо існуючих запасів.

Зазначається, що американські військові значною мірою покладалися на таку зброю, як перехоплювачі Patriot, ракети серії SM, перехоплювачі THAAD та інші. Мова йде про нещодавні конфлікти, включаючи американо-ізраїльську війну з Іраном.

Відео дня

"Багато з цих систем також є системами, які американські військові планувальники вважають критично важливими для потенційного протистояння з Китаєм", - додали в виданні.

THAAD

У середу Міністерство оборони оголосило про угоду з Lockheed Martin та BAE Systems щодо чотириразового збільшення виробництва самонавідних головок перехоплювачів термінальної високогірної оборони. THAAD призначений для перехоплення балістичних ракет малої, середньої та середньої дальності на завершальному етапі польоту. THAAD, один з найсучасніших наземних засобів протиповітряної оборони, що експлуатуються США, може вражати цілі на відстані від 93 до 124 миль як в атмосфері, так і за її межами.

SM-6

Раніше цього року компанія Raytheon, підрозділ RTX Corporation, заявила, що збільшить виробництво ракет SM-6 до понад 500 одиниць на рік, що приблизно на 300% більше порівняно з попереднім показником у 125 на рік, з огляду на зростаючий попит на систему.

Ракети "Томагавк"

Raytheon також збільшить виробництво ракет "Томагавк" для наземного нападу та варіанту "Морський удар" до понад 1000 на рік. "Томагавки" – це крилаті ракети з далекобійним та точним наведенням, що робить їх зброєю вибору в останніх операціях США на Близькому Сході та ідеальним боєприпасом для боротьби з Китаєм.

Patriot

Ще однією зброєю США, виробництво якої значно зросло, є ракети-перехоплювачі Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), що запускаються мобільною системою протиракетної оборони класу "земля-повітря" MIM-104 Patriot. У січні Lockheed Martin та Пентагон досягли семирічної угоди про збільшення обсягів виробництва PAC-3 з 600 на рік до 2000.

PrSM

Також у середу було оголошено, що Пентагон і Lockheed Martin прискорюють виробництво ракети Precision Strike Missile з метою збільшення кількості вироблених ракет у чотири рази до 400 на рік.

PrSM – це нова ракета класу "земля-земля" малої дальності, яка дебютувала в бойових умовах цього місяця проти Ірану. Адмірал Бред Купер, голова Центрального командування США, назвав її "історичним першим випадком" та "неперевершеною здатністю до глибокого удару".

PrSM можна запускати з пускової установки високомобільної артилерійської ракетної системи M142 (HIMARS), а її вартість оцінюється в 1,6 мільйона доларів.

Виробництво зброї в Україні

Як повідомляв УНІАН, українська компанія OSIRIS AI розробила дрон-перехоплювач UEB-1, який здатен розвивати швидкість до 315 км/год.

Дрон використовує обробку даних на борту, що дає змогу виконувати завдання перехоплення з мінімальною участю оператора. Він OSIRIS UEB-1 розвиває швидкість до 315 км/год для переслідування та перехоплення швидкісних повітряних цілей. Апарат здатен прогнозувати та відстежувати цілі завдяки штучному інтелекту.

Дальність польоту дрона залежно від умов досягає 18 км, а тривалість польоту перевищує 10 хвилин. За загальної маси 3,1 кг маса бойової частини становить 0,5 кг. Рама UEB-1 виготовлена з карбону та має розміри 370 × 370 × 550 мм.

