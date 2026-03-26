EGS роздає дві гри безкоштовно і назавжди, одна з них – з українським перекладом

Роздача триватиме до вечора 2 квітня.

Настав четвер, а це означає, що цифровий магазин Epic Games Store запустив чергову безкоштовну роздачу ігор. До вечора 2 квітня геймери можуть забрати відразу два цікавих тайтли з позитивними відгуками.

Havendock – затишний симулятор виживання посеред океану. Мета гри – перетворити крихітний пліт на процвітаюче місто. Гравець починає з вилову дощок з океану, а закінчує будівництвом ракет і підводних ферм.

Гра відносно нова – вийшла у квітні 2025 року. У Steam 82% із понад 1400 тис. відгуків – позитивні. Також є українська локалізація.

Hyper Echelon – гра, натхненна старими вертикальними скрол-шутерами, але зроблена на сучасний лад. Є як сюжетний, так і два більш аркадних режими. У Steam гру рекомендують 88% гравців.

Через тиждень в Epic Games Store роздаватимуть Clone Drone in the Danger Zone – динамічний біт-ем-ап, де гравці керують роботами-гладіаторами на арені.

