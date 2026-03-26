Сили оборони вразили один з найбільших російських НПЗ

Внаслідок атаки відбулося займання установок первинної переробки нафти і двох резервуарів.

Українські захисники завдали ураження по Кірішському нафтопереробному заводу у Ленінградській області Російської Федерації. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

"У ніч на 26 березня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по Кірішському нафтопереробному заводу (м. Кіріші, Ленінградська обл., РФ)", - сказано у повідомленні.

Як зазначають у Генштабі, за попередньою інформацією, виникла пожежа на території підприємства - займання установок первинної переробки нафти і двох резервуарів.

При цьому, результат ураження та масштаби завданих збитків уточнюються.

У Генштабі уточнили, що Кірішський НПЗ входить до трійки найбільших нафтопереробних заводів РФ. Цей завод має встановлену потужність переробки близько 20–21 млн тонн нафти на рік. На підприємство припадає понад 6% від загального обсягу всієї нафтопереробки країни-агресора.

"Потужності заводу використовуються для виробництва широкої номенклатури нафтопродуктів, зокрема пального, що застосовується для забезпечення потреб збройних сил держави-агресора", - підкреслюється у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 25 березня на Виборзькому суднобудівному заводі Силам оборони України вдалося уразити патрульний криголам "Пурга" проєкту 23550.

Також українські дрони уразили стратегічний завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Ленінградській області РФ.

