Пальне у США подолало психологічні позначки: адміністрація Трампа готується до гіршого

До початку війни в Ірані ціни на бензин у США часто тримались нижче 3 доларів за галон, проте вже зараз перевищують 4 долари.

В адміністрації президента США Дональда Трампа аналізують, яким чином відреагує економіка на можливий стрибок цін на нафту до 200 доларів за барель.

За даними агентства Bloomberg, ще до початку війни на Близькому Сході міністр фінансів Скотт Бессент висловлював занепокоєння, що конфлікт призведе до зростання цін на нафту та зашкодить економічному зростанню. Протягом кількох тижнів високопосадовці міністерства повідомляли про ці ризики Білому дому.

При цьому речник Білого дому Куш Десаї назвав цю інформацію "неправдивою" і заявив, що хоча адміністрація постійно оцінює різні сценарії та їхні економічні наслідки, посадовці не розглядають можливість досягнення ціни на нафту в 200 доларів за барель. За його словами, Бессент не був "стурбований" короткостроковими коливаннями, спричиненими операцією "Епічна лють".

У агентстві також відмічають, що навіть нижчий рівень ціни нафти в районі 170 доларів за барель протягом кількох місяців може спричинити стрибок інфляції у США та Європі й уповільнити економічне зростання.

В газеті Financial Times зазначили, що дописи президента США в соцмережах викликають різкі коливання на нафтовому ринку. Ці повідомлення є частиною зусиль його адміністрації щодо стримування інфляції цін на бензин за кілька місяців до проміжних виборів в Штатах.

"Очевидно, що Трамп побоюється високих цін на заправках. Ціна на бензин понад 4 долари – це політичний вбивця. З іншого боку – його его. Він не може дозволити собі виглядати переможеним", - зазначив нафтовий аналітик Onyx Capital Group Хорхе Монтепеке.

Американські споживачі та підприємства вже починають відчувати наслідки дій на Близькому Сході. Ціни на бензин підскочили більш ніж на третину до майже 4 доларів за галон - 1,06 дол. за літр (46,5 грн), а життєво важливе для промисловості дизельне паливо перевищило 5 доларів за галон - майже 1,3 дол. за літр (близько 58 грн).

Через війну в Ірані та суттєве обмеження трафіку через Ормузьку протоку ціни на нафту суттєво зросли у порівнянні з кінцем лютого. Нафта марки Brent, станом на ранок 25 березня коштувала 96,2 дол. за барель, що на понад 20 дол. більше ніж наприкінці лютого.

24 березня президент США Дональд Трамп заявив про перемовини з Іраном про припинення війни. За його словами, офіційний Тегеран нібито погодився, що у нього ніколи не буде ядерної зброї.

Попри це 26 березня ціни на нафту зросли через суперечливі коментарі з боку США та Ірану щодо зусиль, спрямованих на припинення війни на Близькому Сході.

