Багатіям радять економити гроші.

Російська економіка переживає "непростий час", і бізнесу потрібно думати про скорочення витрат. Про це заявив голова міністерства фінансів РФ Антон Силуанов, пище виданеня The Moscow Times.

Урядовець повідомив, що економити гроші намагається і уряд, який на початку року зіткнувся з різким падінням сировинних доходів. За даними Bloomberg, кабмін РФ розглядав 10% секвестр бюджету, або урізання видатків, за невійськовими та незахищеними статтями.

В свою чергу, російські бізнесмени побоюються чергового витку підвищення податків. Дефіцит бюджету РФ за 2025 рік в п'ять разів перевищив початковий план і став рекордним з часів пандемії короновірусу. Це відбулося на тлі масштабного підвищення податків, яке мало принести близько 37 млрд доларів додаткових доходів.

В новому році ставку ПДВ в Росії підвищили з 20% до 22%. Та попри це, дефіцит бюджету склав 42 млрд доларів тільки за перші два місяці. Тобто річний план по дефіциту був виконаний вже на 90%.

Початок року російська економіка зустріла падінням та промисловою рецесією. Втім, зараз Силуанов сподівається на надходження додаткових коштів від нафти, ціни на яку злетіли після початку війни в Ірані.

Економіка Росії - останні новини

Нещодавно початок спаду російської економіки визнав і кремлівський диктатор Путін. Економічне зростання в країні сповільнилося майже вп’ятеро.

При цьому завдяки війні США в Ірані, в березні Москва отримає рекордні за останні чотири роки доходи від експорту нафти. Вони становлять 270 мільйонів доларів на день, що вдвічі більше, ніж у січні 2026 року.

