Політологи пояснюють позитиви ”бухарестського ляпаса”

Політичні експерти вважають одними з причин неприєднання України до ПДЧ на Бухарестському саміті НАТО позицію Росії і неготовність внутрішньої ситуації в Україні.

Про це свідчать результати опитування, проведеного “Центром досліджень політичних цінностей «Аксіа»».

Так відповідаючи на запитання: «Чому Україна не отримала запрошення до ПДЧ в НАТО?» директор PR-групи «Politteh»Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ сказав, що Україна, насамперед, працювала лише із США і країнами нової Європи, підтримка яких і так була гарантована. Він вважає невдалими зусилля Президента Віктора ЮЩЕНКА, який взявся переконувати ті країни, які мали сумніви. За словами Т.БЕРЕЗОВЦЯ, країни старої демократії не схотіли зробити послугу Джорджу БУШУ, термін президентства якого в цьому році добігає кінця. Він також зазначив, що не було організовано масштабних заходів за підтримку приєднання до ПДЧ в той час як опозиція, на відміну від Президента і коаліції, змогла висловити публічну незгоду із вступом України в НАТО.

При цьому він зазначив, що природа мітингів опозиції мала “дещо інше походження”. “Насправді Російська Федерація доклала зусиль, щоб мобілізувати внутрішню українську опозицію”, - вважає Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ. Він також зазначив, що відмову Україні в ПДЧ не слід розглядати як поразку, а швидше “як бухарестський ляпас”. “На цей ляпас звісно треба зважати, проте зупинятись на шляху до приєднання до ПДЧ аж ніяк не потрібно”, - додав він.

Натомість директор політичних програм Центру досліджень політичних цінностей «Аксіа» Олександр МЄДВЄДЄВ вважає, що сутність відмови полягає в збереженні статус-кво європейської комплексної безпеки. ”НАТО - це військово-політична безпека Європи, а Росія – це енергетична європейська безпека”, - сказав він, додавши, що Росія може перекрити газ для Європи, а Європа не готова грати в такі ігри з Росією. Результати саміту дають зрозуміти наскільки серйозно Росія при підтримці Німеччини та Франції претендує на роль геополітичного опонента США”, - зазначив О.МЄДВЄДЄВ.

У свою чергу директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає першою причиною відмови Україні в ПДЧ – небажання Європи посилювати позиції США “за рахунок долучення України ЮЩЕНКА, як другої Польщі”. Ще одна причина, на переконання М.ПОГРЕБІНСЬКОГО, пов’язана із стратегічними інтересами встановлення нормальних відносин з Росією. Політолог також вважає, що відмова Україні викликана неготовністю внутрішньої ситуації в Україні, відсутністю політичного консенсусу стосовно ключових питань розвитку країни.

На думку професора політології, наукового директора Школи політичної аналітики НаУКМА Олексія ГАРАНЯ, ситуація в останні дні перед самітом дозволяла прогнозувати це рішення. “Чесно кажучи, я не розумію чому Президент продовжував говорити, що ми отримаємо ПДЧ. Я думаю, в цьому була помилка його іміджмейкерів”, - сказав він. Водночас, О.ГАРАНЬ вважає, що в Бухаресті було зроблено “дуже сильну заяву” про те, що Україна стане членом НАТО. Експерт зазначив, що до цього використовувались обтічні формулювання: «вітає євроатлантичні прагнення України», «двері НАТО є відкритими», «Росія не має права вето». Крім того, за словами О.ГАРАНЯ, з’явилась конкретна дата розгляду питання – грудень. ”Якщо ж говорити про противників і про те, чому рішення не було прийняте, то слід згадати про вплив Росії і про це дуже відверто сказали французи. Другим аргументом був внутрішній спротив опозиції”, - сказав він.

Експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло САМУСЬ назвав великою дипломатичною перемогою України включення в фінальний документ саміту положення про позитивне рішення НАТО стосовно членства України і Грузії в цій організації. “Мені здається Україна отримала більше, ніж сподівалась. ПДЧ – суто технічне питання підготовчого періоду, яке не має ніяких рамок. А от фраза в заключному документі, що члени НАТО вважають, що Україна і Грузія стануть членами цієї організації більш значущий результат”, - сказав він. М.САМУСЬ підкреслив, що до останнього часу Україна розглядалась виключно як об’єкт відносин між Росією та США, які “вирішували між собою українське питання”. На його переконання, безпосередні причини відмови у приєднанні до ПДЧ криються в позиції Франції та Німеччини. М.САМУСЬ вважає, що перенесення вирішення питання щодо приєднання України до ПДЧ на грудень пов’язане з тим, що до кінця року вже будуть проведені президентські вибори в США. “Рішення про ненадання Україні ПДЧ мені здається більш позитивним, ніж негативним”, - додав він.