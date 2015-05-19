У Держдумі пропонують заборонити аборти в приватних клініках через демографічну кризу

Депутати Олена Мізуліна ("Справедлива Росія") і Сергій Попов ("Єдина Росія") підготували і внесуть у вівторок в Держдуму РФ проект закону, що дозволяє проведення абортів тільки в державних медичних установах і виводить цей вид медичної допомоги із системи ОМС і послуг приватних клінік.

Як повідомила ТАСС одна з авторів ініціативи, глава комітету з питань сім'ї, жінок і дітей Олена Мізуліна, поправки пропонується внести в закон "Про основи охорони здоров'я громадян".

За проведення штучного переривання вагітності поза межами державного медичного закладу, якщо ці дії не містять ознак діяння, що несе кримінальну відповідальність, законопроектом передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафів.

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За словами Мізуліної, "проблема абортів в Росії, в силу її поширеності, терпимості суспільства до абортів, виходить за рамки соціальної, правової, моральної проблеми і набуває в умовах демографічної кризи характеру національної загрози".

За її словами, реальне число абортів в Росії досягає 5-8 млн на рік.

"Основна їх частка припадає на приватну охорону здоров'я. В цих умовах жінка не захищена, у тому числі від недобросовісних медичних працівників", - впевнена голова комітету.

Крім того, за задумом ініціаторів, аборт за рахунок коштів бюджету обов'язкового медичного страхування може бути проведено тільки за наявності медичних або соціальних показань.

"Оплачувати аборт за відсутності медичних або соціальних показань, не спрямований на збереження здоров'я і порятунок життя жінки, в сучасних фінансово - економічних умовах - невиправдана розкіш", - йдеться у супровідних документах.

Кошти в розмірі близько 5 млрд рублів, що вивільняються у ФОМС, пропонують спрямувати на матеріальну допомогу вагітним жінкам, які опинилися в складній життєвій ситуації.

"Це вигідно як вагітній жінці, що зберігає можливість стати матір'ю, так і суспільству, що потребує відтворення. Тим більше в сучасній непростій фінансовій ситуації, в якій опинилася Росія", - вважають депутати.

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Група депутатів також підготувала і внесе на розгляд палати проект закону про заборону роздрібного продажу ліків, призначених для штучного переривання вагітності, або так званих " таблеток "бебі-капут".

"Дана ініціатива обмежує обіг лікарських засобів для штучного переривання вагітності", - зазначила депутат. За її словами, зафіксована тенденція зростання медикаментозних абортів лякає.

У супровідних документах до законопроекту вказується, що "без медикаментозного переривання вагітності, без лікарського спостереження можуть виникнути серйозні наслідки для здоров'я жінки".

Одночасно буде внесений також проект закону, який передбачає візуалізацію і прослуховування серцебиття плоду перед прийняттям рішення про аборт. Згідно з ініціативою, до видачі направлення на проведення штучного переривання вагітності жінкам буде запропоновано пройти ультразвукове дослідження для візуалізації плоду і/або прослуховування його серцебиття.

"Дослідження показують, що близько 80% відмовляються від аборту, побачивши дитину на моніторі УЗД, - пояснила Мізуліна. - Досвід тих країн, де запроваджені візуалізація, прослуховування серцебиття дитини, що знаходиться в утробі, свідчить про те, що цей захід здатен вплинути на рішення майбутньої матері позбутися дитини".