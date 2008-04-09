НАТО вимагає від Росії роз`яснень щодо погроз Україні та Грузії

НАТО чекає роз`яснень відносно того, які заходи влада Росії має намір вжити, щоб не допустити вступу до Альянсу України та Грузії, передає РІА "Новости".

"Російський уряд не дав пояснень щодо того, що мав на увазі пан ЛАВРОВ під фразою "всі заходи", - сказав журналістам у середу в Брюсселі офіційний представник НАТО Джеймс АППАТУРАЙ, відповідаючи на запитання про відношення Альянсу до висловів глави Міністерства закордонних справ РФ на цю тему.

Він нагадав, що рішення учасників Ради НАТО на вищому рівні 2-4 квітня в Бухаресті відносно України та Грузії було дуже ясним: вони будуть прийняті до Альянсу.

За словами Д.АППАТУРАЯ, двері НАТО залишаються відкритими для нових членів, і саме союзники вирішуватимуть, кого вони мають намір прийняти до Альянсу.

Як повідомляв УНІАН, глава МЗС РФ Сергій ЛАВРОВ заявив напередодні, що Росія зробить все, щоб не допустити вступу України та Грузії в НАТО і не допустити неминуче пов`язаного з цим різкого погіршення відносин і з Альянсом, і з ведучими його членами, і зі своїми сусідами.