Польща не пустить Росію в ЄС, поки Грузія та Україна не будуть у ПДЧ

Президент Польщі Лєх КАЧИНСЬКИЙ заявив, що Польща не зніме вето з переговорів про нову угоду щодо співпраці Європейського Союзу та Росії до тих пір, поки країни-члени Євросоюзу не допустять до Плану дій щодо членства в НАТО Грузію та Україну. Про це повідомило в середу агентство «Рейтер» з посиланням на заяву польського президента.

Як повідомляв УНІАН, 2-4 квітня в Бухаресті відбувся 59-й Саміт НАТО. На ньому Рада НАТО ухвалила рішення відкласти до грудня приєднання України і Грузії до Плану дій щодо членства в НАТО. Разом з тим, Альянс вперше зробив політичну заяву про те, що ці країни "с часом будуть прийняті в НАТО". 8 квітня глава МЗС РФ Сергій ЛАВРОВ заявив, що Росія зробить все, щоб не допустити вступу України та Грузії в НАТО.

"Тільки люди, не повністю інформовані в політичному плані, могли подумати, що те, що трапилося з Планом по приєднанню до НАТО (Грузії та України) ніяк не пов`язано з опором Росії", - заявив Л.КАЧИНСЬКИЙ.

Відповідаючи на питання, чи готова Польща зняти вето з переговорів Росії і ЄС в період президентства Дмитра МЕДВЕДЄВА, Л.КАЧИНСЬКИЙ відповів: "Нам, звичайно, потрібно провести переговори, ми, звичайно, повинні створити атмосферу, яка допоможе скоротити недовіру. Але зовсім інше питання - чи будуть стратегічні переговори (Росії та ЄС) розблоковані в найближчому майбутньому".

"Спершу мені хотілося б дізнатися, як вирішиться справа з Планом по приєднанню Грузії та України до НАТО", - додав Л.КАЧИНСЬКИЙ.

Польський Президент додав, що Польща приводитиме свої доводи з цього питання Німеччині і Франції, яка з червня цього року головуватиме в ЄС. (УНІАН: Франція та Німеччина на Бухарестському саміті НАТО виступили проти приєднання України й Грузії до ПДЧ.) Президент Франції Ніколя САРКОЗІ 23 квітня відвідає Варшаву, де проведе переговори з Президентом країни Л.КАЧИНСЬКИМ і прем`єр-міністром Дональдом ТУСКОМ.

Термін дії попередньої угоди між Росією і ЄС закінчився в грудні 2007 року, підписання нової було відкладене через розбіжності між РФ і Польщею, що заблокувала переговори. Після того, як Москва і Варшава врегулювали проблеми з експортом до Росії польської сільгосппродукції, уряд Польщі оголосив про готовність зняти вето.