У російських школах та ВНЗ забороняють Facebook і Twitter

Міністерство освіти Саратовської області Росії заборонило підвідомчим установам використовувати в роботі популярні інтернет-сервіси, включаючи електронну пошту Google, соцмережі Twitter і Facebook і сайти на західних доменних іменах.

Заборона вводиться для "збереження конфіденційності службової інформації", повідомляє російське видання "Комерсант".

Школам і ВНЗ наказано перейти на російські аналоги цих сервісів. Експерти дивуються, які конфіденційні дані можуть бути в освітніх установ, і пов'язують завзяття саратовських чиновників із заявою президента Володимира Путіна про "іноземні фонди, які шарять у школах ".

"В цілях збереження конфіденційності інформації, призначеної для службового користування, від витоків забороняється використовувати в діяльності установ продукти і послуги іноземних інтернет-компаній",— йдеться у листі міністерства освіти Саратовської області, розісланому напередодні у школи та ВНЗ.

Під заборону потрапило більшість популярних інтернет-сервісів: електронна пошта від Google, Yahoo, MSN і AOL, соцмережі Twitter, Facebook і Instagram, інтернет-месенджер WhatsApp.

Представникам навчальних закладів "не рекомендується розміщувати свої сторінки і сховища даних на британських, німецьких і українських сайтах, а також "у доменних зонах .com, .net, .org і подібним".

Формально соцмережі, наприклад, забороняються не повністю: їх не можна використовувати для зв'язку з адміністрацією" і як "спосіб отримання інформації про установу". Але в листі підкреслюється, що установам слід за всіма напрямами перейти на аналоги західних інтернет-сервісів, які "розташовані на території РФ і знаходяться під юрисдикцією РФ".

У міністерстві освіти Саратовської області підтвердили справжність документа, пояснивши, що заборона не поширюється на приватне життя працівників установ і обмін інформацією в особистих цілях".

Нагадаємо, 24 червня Володимир Путін заявив на засіданні Ради з науки та освіти, що іноземні фонди "шарять по школах", а талановитих учнів "садять на гранти і вивозять".