Медведєв: Росія не вважає себе відповідальною за конфлікт в Україні

Про це він заявив в інтерв'ю телерадіокомпанії "Радіо і Телебачення Словенія" напередодні свого візиту в Любляну, передає РИА Новости.

"Українська криза носить рукотворний характер. Він не просто десь там зародився в мізках або ще через якісь форс-мажорних обставин — ні, він носить рукотворний характер, і відповідальність за нього несуть колишні і нинішні керівники України. Одні не зуміли навести порядок, а другі допустили, по суті, виникнення громадянської війни. Питати з них за це має український народ", — заявив Медведєв.

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При цьому він ствердно відповів на запитання, чи може Росія допомогти у врегулюванні ситуації.

"Звичайно, може, і ми намагаємося все для цього робити. Допомогти можуть всі, хто хоче реального досягнення домовленостей, і Росія, хоча ми не вважаємо себе відповідальними за цей конфлікт. Але Україна справді дуже близька країна, там живуть дуже близькі для нас люди, родичі, по суті", — підкреслив російський прем'єр.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент РФ Володимир Путін вважає, що Київ повинен налагодити прямий діалог і узгодити з терористичними «ДНР» і «ЛНР» законодавче оформлення особливого статусу окупованих бойовиками територій, закон про амністію, а також визначити модальності та порядок проведення місцевих виборів.