Міноборони Китаю звинуватило США у "мілітаризації" регіону Південно-Китайського моря

14:48, 30 липня 2015
Світ
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Міністерство оборони Китаю в четвер звинуватило Сполучені Штати у "мілітаризації" регіону Південно-Китайського моря через їх патрулі і спільні військових навчань, повідомляє Reuters.

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Китай неодноразово закликав Вашингтон не приймати нічию сторону в ескалації суперечки навколо спірних вод, де "азіатський гігант" в минулому році активізував створення штучних островів, викликавши занепокоєння сусідів і провокуючи критику США", передає DT.UA.

"Сполучені Штати розкручують тему "китайської загрози" і намагаються посіяти розбрат між Китаєм та іншими країнами, пред'явили претензії", - заявив прес-секретар Міністерства оборони Ян Юджин на брифінгу.

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"Китай вкрай стурбований тим, що США проводять "мілітаризацію" регіону Південно-Китайського моря", - додав він.

Він підкреслив, що США вже протягом довгого часу проводять часті спостереження за діями Китаю, спрямовуючи свої кораблі і літаки в регіон.

"Якщо б деякі американські чиновники хотіли пролетіти над Південно-Китайському морем з метою "насолодитися його красою", то Китай би не заперечував", - зазначив китайський чиновник.

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