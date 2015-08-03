Росія може припинити підтримувати Сирію – президент Туреччини
14:40, 03 серпня 2015Світ
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Президент Росії Володимир Путін може поставити хрест на сирійському президенті Башарі аль Ассаді та в майбутньому позбавити його режим підтримки Кремля.
REUTERS
Про це сьогодні заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Stratfor з посиланням на видання Daily Sabah.
Ердоган заявив, що наразі російсько-сирійські відносини свідчать, що Путін не збирається підтримувати режим Асада до кінця.
Такий висновок президент Туреччини зробив на підставі своєї ділової зустрічі з Путіним, яка відбулася 13 червня в Баку.
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Видання зазначає, що Росія виступає за діалог між сирійським режимом і Саудівською Аравією.
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