Німецькі депутати спростували інформацію про візит до окупованого Криму

Про це заявив представник фракції Лівої партії Александер Ной, передає DW.

Інформацію про можливе відвідання анексованого Росією півострова депутатами Бундестагу услід за французькими та італійськими колегами 3 серпня поширили російські ЗМІ.

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Однак, як стверджує Александер Ной, його слова з інтерв'ю російському виданню "Известия" були неправильно інтерпретовані.

За його словами, йшлося лише про можливе обговорення цього питання у фракції в другій половині поточного року, однак "ні позитивної, ні негативної відповіді" він не давав.

Раніше УНІАН повідомляв, що услід за візитом французьких депутатів рішення відвідати анексований Крим прийняли італійські парламентарі. Зазначається, що "візит миру" вже узгоджується з посольством Росії в Римі та російською владою, але не з офіційним Києвом.