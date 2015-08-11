Російських аграріїв закликали поквапитися скористатися продуктовими антисанкціями

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив на засіданні урядової комісії з імпортозаміщення.

"Сільське господарство одержало і дуже потужний стимул у зв'язку з введенням так званих обмежувальних заходів у відповідь, або ембарго, щодо імпорту продовольства. Це досить широкий спектр сільгосппродукції", - сказав Медведєв.

При цьому він нагадав, що РФ недавно продовжила дію цих обмежень ще на рік.

За його словами, у російських аграріїв збільшилися "можливості реалізації продукції, яку вони виробляють, і їм треба в цьому допомагати".

"Тим більше, що ми з вами розуміємо: обмеження важливі, вони продовжені на рік, але вони не будуть нескінченними. І цією паузою потрібно скористатися всім – і державі, і самим аграріям", - сказав Медведєв.

При цьому він визнав, що повністю замістити імпорт поки що не вдається.

"За деякими товарними групами на це буде потрібно кілька років. Хоча треба сказати прямо: що б там не говорили, які б прорікання на цю тему не робилися, ніякого дефіциту ні м'яса, ні молока, ні овочів, ні фруктів у нашій країні немає, і – у всякому разі в цьому році – ситуація абсолютно стабільна", - запевнив Медведєв.

Читайте такожРік путінського ембарго для росіян: зростання цін і зниження якості продуктів

Довідка УНІАН. Влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія і ряд інших країн оголосили про нові санкції стосовно осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій було введено ще в березні – після анексії РФ українського Криму.

7 серпня 2014 року російська влада оголосила про заборону поставок ряду продовольчих товарів із країн, які запровадили або підтримали санкції проти Росії. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій, США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.

24 червня президент РФ Володимир Путін заявив про підписання указу про продовження на рік заходів у відповідь на санкції Заходу. Заборона на ввезення таких продуктів діє до 5 серпня 2016 року.

Також Путін підписав указ про знищення ввезених на територію РФ продуктів, що потрапили під ембарго. Відповідний указ почав діяти з 6 серпня.