У Росії мають намір ввести відповідальність за продаж санкційних продуктів

Про це розповів один з авторів документа, перший заступник голови комітету Держдуми з аграрних питань Сергій Каргін (ЛДПР), передають "Известия".

На його думку, «у законодавстві існує прогалина», завдяки якій торговельні мережі, які реалізують санкційну продукцію, уникають відповідальності.

Згідно з указом Путіна № 560 «Про застосування окремих спеціальних економічних заходів у цілях забезпечення безпеки Російської Федерації» та постановою уряду № 778 на виконання цього указу, з серпня 2014 року введено заборону на ввезення низки продуктів харчування, серед яких сири, риба, морепродукти, м'ясо і м'ясні делікатеси, молоко і молочна продукція, овочі, фрукти і горіхи зі США і ЄС. Заборону було доповнено і продовжено постановою уряду в червні 2015 року.

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Водночас у жодному з цих документів не прописана заборона на торгівлю санкційними продуктами всередині країни.

Тобто, будучи незаконно ввезеними, товари можуть без будь-якого покарання для продавця бути реалізовані, зазначає видання.

Варто наголосити, що пропоновані ЛДПР поправки торкнуться 381-ФЗ «Про основи державного регулювання торговельної діяльності в Російській Федерації». Депутати запропонували доповнити закон нормою, що встановлює заборону на продаж товарів, які потрапили під президентський указ № 560 та відповідну постанову уряду.

Нагадаємо, 24 червня Путін заявив, що підписав указ про продовження на рік заходів у відповідь на санкції Заходу. Заборона на ввезення таких продуктів діє до 5 серпня 2016 року. Указ про знищення продуктів, що потрапили під російське продовольче ембарго, Путін підписав 29 липня. Безпосередньо знищення санкційної продукції почалося в Росії з 6 серпня.