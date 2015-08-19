Розвідка Австралії оцінила втрати "Ісламської держави" за рік в 7 тисяч бойовиків

Такі дані оприлюднила розвідка Австралії, передає DT.UA з посиланням на The Guardian. За словами віце-адмірала Девіда Джонсона, в даний час "Ісламська держава" в основному докладає зусиль до утримання територій, а не до їх захоплення. Наприклад в районі іракського міста Рамаді, де урядові сили з середини липня ведуть контрнаступальну операцію, у ісламістів більше немає можливостей для маневру. "Тепер ми бачимо те, що замість просування вперед або наступу, вони (бойовики - ред.) часто змушені оборонятися і сповільнюватися", - сказав Девід Джонсон.

Повідомляється, що австралійським військовим вдалося ліквідувати лідера "Ісламської держави" в іракській провінції Анбар.

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Раніше повідомлялося, що бойовики "Ісламської держави" використовують десятки тисяч мирних людей в якості живого щита в місті Фаллуджа з метою протистояння намірам уряду Іраку звільнити провінцію Анбар від ісламістів. 13 червня уряд Іраку офіційно оголосило про початок масштабної військової операції з повернення контролю над західною провінцією Анбар, яка в даний час знаходиться під контролем бойовиків.