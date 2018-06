Ідею Естонії про створення суду для розслідування злочинів комунізму підтримали 7 країн

В Естонії сьогодні відзначають європейський День пам'яті жертв сталінізму і нацизму, передає РІА «Новости».

У Таллінні проходить міжнародна конференція The Criminal Legacy of Communism and Nazizm, в якій беруть участь члени урядів, політики, експерти та громадські діячі низки європейських країн.

Представники Мін'юсту Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини та Грузії виступили зі спільною заявою про необхідність розслідувати злочини комунізму та створення для цього спеціального міжнародного суду. Для обговорення цього питання вирішено зібрати групу експертів.

Як повідомлялося, міністр юстиції Естонії 22 серпня Урмас Рейнсалу виступив з пропозицією заснувати суд, який мав би статус міждержавного органу для розслідування злочинів комуністичного режиму. «Ми повинні винести злочинам комуністичного режиму оцінку міжнародного рівня і спільно засудити їх. Злочини комуністичних режимів на сьогодні не підлягають компетенції жодного міжнародного суду», - заявив міністр. За його словами, цього вимагає пам'ять про жертв, і нове покоління європейців має домогтися того, щоб злочини комунізму були засуджені.