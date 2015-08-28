У Росії через пісню про "ментів" закриють доступ на Last.fm

Причиною стало розміщення на Last.fm пісні групи «Псіхея» «Убей мента», яку записали в 2004 році. Судом пісня була визнана екстремістським матеріалом, а Мін'юст вніс її у відповідний список ще в 2010 році, повідомляє Дождь.

Однак особливу увагу на трек «Психеї» звернули влітку минулого року. 24 вересня Ленінський суд Кірова повторно ухвалив рішення заборонити пісню. З цього моменту Роскомнагляд вніс кілька порталів в список заборонених через пісні, наприклад, Muzofon.com і Music-on-radio.com.

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Крім конкретної сторінки, яка веде до треку «Псіхеї», до реєстру внесено домен та IP-адресу, що дозволяє операторам обмежити доступ користувачів до всього Last.fm.

Раніше УНІАН повідомляв, що Роскомнагляд намагався внести "Вікіпедію" до реєстру забороненої інформації, через небажання онлайн-енциклопедії видалити статтю про способи приготування нарковмісної речовини. Пізніше з'явилася інформація, що стаття, згідно з експертним висновком ФСКН Росії, не порушує вимог законодавства, і сайт був видалений зі списку заборонених ресурсів.