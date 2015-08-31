Дочці Нємцова порадили не "роздувати" тему вбивства батька і не шукати "замовників" у Чечні - ЗМІ

Про це розповіло джерело, знайоме з ситуацією, пише Росбалт.

"У дівчини відбулася дуже неприємна для неї розмова з колишнім близьким соратником Бориса Нємцова, який нині очолює велику держкомпанію. Він рекомендував їй задовольнятися тим, що за ґратами перебувають передбачувані виконавці вбивства політика, не "тиснути на слідство" і не "роздувати" у ЗМІ тему про те, що нібито існують "замовники" вбивства, які знаходяться в Чеченській республіці", - йдеться в повідомленні.

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За словами джерела, зараз у оточення цієї людини досить серйозні неприємності з правоохоронними органами.

За версією джерела, зараз дочка Нємцова майже не сподівається на те, що "замовників" вбивства батька встановлять в Росії, тому має намір домагатися міжнародного розслідування: спеціальною комісією при ОБСЄ або ООН.

У свою чергу співрозмовник видання в правоохоронних органах вважає, що саме з боку представників родини Нємцова на слідство чиниться зараз серйозний тиск, який заважає "об'єктивній роботі і встановленню істини".

Тим часом, розслідування щодо заарештованих за вбивство Нємцова наближається до завершення. Судячи з усього, справу щодо них розглядатиме військовий суд, оскільки на момент скоєння вбивства передбачуваний "стрілок" Заур Дадаєв був чинним службовцем батальйону "Північ".

Як встановили правоохоронні органи, після розстрілу політика, 1 березня 2015 року, Дадаєв і інший службовець "Півночі" Руслан Геремеєв (фігурант "справи Нємцова") одразу прибули в розташування батальйону, який знаходиться на околиці Грозного. До цього в Москві вони офіційно перебували у відрядженні. Саме 1 березня можна вважати офіційною датою звільнення Дадаєва, оскільки в цей день він був виключений зі списку службовців батальйону. Однак і після цієї дати він з'являвся в батальйоні, зокрема — щоб отримати звільнення.

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Примітно, що Геремеєв досі числиться бійцем "Півночі": офіційно він зараз перебуває в тривалому відрядженні на виконанні спецоперації. У настільки ж тривалому відрядженні, з вересня 2014 року по 1 березня 2015 року, він був у Москві.

По приїзді зі столиці всі фігуранти "справи Нємцова" вели себе по-різному. Так, Беслан Шаванов відразу відправив сім'ю з квартири в Грозному, замкнувся в ній і майже не виходив. Він загинув при затриманні: помер від поранень, отриманих від вибуху гранати, що випала з рук. Товариші по службі Шаванова досі, втім, не розуміють, як це сталося: в батальйоні Беслан був інструктором по метанню гранат.

До речі, Шаванов є однією з найбільш загадкових постатей у справі. З "Півночі" він звільнився задовго до вбивства Нємцова, шукав собі роботу в якості "солдата удачі", за деякими даними, бував в Україні. Потім вперше прилетів до Москви, а вже на наступний день, за версією слідства, став учасником вбивства Нємцова.

На відміну від Шаванова, Анзор Губашев (інший обвинувачений у вбивстві Нємцова), Руслан Геремеєв і Заур Дадаєв, ні від кого не ховалися, спокійно пересувалися по республіці. Однак потім Дадаєв поїхав в Магас, де і був затриманий 5 березня. На наступний день на його пошуки відправився Губашев, якого також "перехопили" спецслужби вже в цій республіці. Губашев і Дадаєв спочатку дали свідчення (які, втім, відрізняються один від одного), однак потім від них відмовилися.