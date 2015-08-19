Дочка Нємцова оскаржила відмову слідчих допитати Кадирова у справі про вбивство батька

Дочка Бориса Нємцова Жанна оскаржила у Басманному суді Москви відмову Слідчого комітету допитати главу Чечні Рамзана Кадирова у справі про вбивство її батька. Про це ТАСС повідомив адвокат Вадим Прохоров.

"Сьогодні мною подана скарга, в якій ми просимо суд визнати незаконним і необґрунтованим відмову слідчого Краснова у допиті Вахи Геремєєва, Алібека Делімханова, Адама Делімханова, Сулеймана Геремєєва і Рамзана Кадирова. Також ми просимо суд визнати незаконною бездіяльність посадових осіб СК РФ, які усунулися від встановлення замовників та організаторів вбивства", - сказав адвокат Нємцової.

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Як повідомила ТАСС прес-секретар Басманного суду Ганна Фадєєва, скарга до суду надійшла у встановлений законом термін та буде призначена до розгляду.

Як зазначається у скарзі, Кадиров особисто був знайомий з обвинуваченими у вбивстві Нємцова - Зауром Дадаєвим та Бесланом Шавановим (підірвав себе при затриманні), які довгі роки перебували у його безпосередньому підпорядкуванні. На думку позивачки, "враховуючи характер висловлювань Кадирова, а також давню історію його конфлікту з Нємцовим, глава Чечні може володіти інформацією не тільки про виконавців вбивства, але і про організаторів і замовників цього злочину".

"Про погрози Борису Нємцову з боку Рамзана Кадирова було відомо також багаторічній помічниці та прес-секретарю Бориса Нємцова Ользі Тихомирової, яка дала відповідні свідчення слідству 13 квітня. Також до матеріалів кримінальної справи долучені свідчення журналіста Олександра Рикліна, який сам був свідком загроз з боку Кадирова Нємцову", - йдеться у скарзі потерпілої. Все це, вважають дочка убитого політика і її адвокат, є підставою для допиту низки вищих посадових осіб Чечні в якості свідків у даній кримінальній справі.

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Як повідомляв раніше адвокат, СК було надіслано клопотання про допит шести осіб, по більшості з яких було отримано відмову. При цьому слідство задовольнило клопотання про допит ще одного жителя Чечні, якого ЗМІ згадували в контексті розслідування - Руслана Геремєєва, місцезнаходження якого поки невідомо.