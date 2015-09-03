Чехія відкрила мігрантам вільний проїзд до Німеччини

Про це заявила офіційна представниця чеської поліції Катерина Рендлова, передає українська редакція "Німецької хвилі". "Ми надамо їм свободу пересування за умови, що вони протягом семи днів покинуть територію нашої країни, і проведемо їх на вокзал", - сказала вона.

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Досі мігрантів з Сирії затримували в Чехії й переправляли до центрів тимчасового утримання. Звідти, згідно з дублінською угодою, вони повинні були повернутися до Угорщини. Ця угода передбачає, що відповідальність за надання притулку несе країна, в якій мігрант уперше опинився на території ЄС.

Однак, як заявляє чеська влада, Угорщина вже протягом тривалого часу відмовляється приймати "своїх" мігрантів назад, тож затримувати їх на території Чехії "безглуздо і неефективно", вважають у Празі. А оскільки Німеччина заявила про свою готовність приймати мігрантів із Сирії, то найближчим часом на свободу вийдуть й раніше затримані сирійці, які перебувають у центрах тимчасового утримання.