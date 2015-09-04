Розвідувальний корабель РФ помічений в районі штату Джорджія

Американські військові супутники відстежують російське судно з тих пір, як в липні воно було помічене в північній частині Атлантики і почало поступово рухатися до наступного пункту призначення – Куби, передає російська служба "Голосу Америки"

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Високопоставлений військовий чиновник повідомив, що в даний час корабель знаходиться приблизно в 480 км від узбережжя США, рухаючись до острова.

Інший представник Пентагону повідомив телеканалу Fox News, що весь час, поки військове відомство відстежує рух російського розвідувального судна, воно "залишається у міжнародних водах".

Відповідаючи на питання, чи є біля берегів Росії аналогічні розвідувальні кораблі США, чиновник сказав: "Звичайно. А що, по-вашому, роблять всі ці "океанографічні судна"? Китів вивчають?"

На базі Кінгс-Бей в Джорджії розміщені 6 підводних човнів класу "Огайо", кожен з яких здатен нести 24 міжконтинентальні балістичні ракети "Трайдент". На кожній ракеті можуть бути закріплені до 10 незалежних ядерних боєголовок. Крім цих підводних човнів на базі розміщені дві інші субмарини, з яких можуть бути запущені сотні крилатих ракет "Томагавк".

У січні в гаванській гавані було помічено ще одне розвідувальне російське судно. За останній рік російські розвідувальні кораблі неодноразово бачили біля берегів Куби.