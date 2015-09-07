У РФ незадоволені, що позицію Москви не враховують у питанні асоціації Україна-ЄС

Глава Мінекономрозвитку Росії Олексій Улюкаєв заявив, що спроби РФ знайти тристоронні рішення з конкретних проблем економічної частини асоціації Україна-ЄС не знаходять розуміння, передає "Росссийская газета".

"Спроби пошуку збалансованих взаємоприйнятних тристоронніх рішень щодо зняття конкретних зауважень як обов'язкова умова для розгляду можливості збереження чинного режиму вільної торгівлі між Росією і Україною розуміння не знаходять", - повідомив Улюкаєв.

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Зокрема, глава Мінекономрозвитку РФ висловив невдоволення щодо необхідності виділення додаткових коштів на пересертифікацію російської продукції, що експортується до України.

"Потрібна пересертифікація російської продукції, що експортується в Україну, а це тривалі і дорогі процедури. Необхідність переоснащення виробництв призведе до додаткових витрат на проведення лабораторних випробувань і отримання нових сертифікатів відповідності", - зазначив Улюкаєв.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну – в кінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів. Президент України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі.

Спочатку передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС запрацює з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року - після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ – сторони домовилися про відстрочення введення відповідного положення угоди до 31 грудня 2015 року.

5 серпня в Генеральному директораті Єврокомісії з питань торгівлі повідомили, що тристоронні консультації України, ЄС та РФ на рівні міністрів щодо виконання окремих положень Угоди про асоціацію в частині поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі заплановані на 7 вересня.