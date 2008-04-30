Українець – другий у переліку найбільш розшукуваних військових злочинців (список)

Американська правозахисна організація Центр Симона Візенталя (SWC) склала новий список з десяти самих розшукуваних нацистських злочинців. Пошук нацистів здійснюється в рамках операції "Останній шанс", яку почали активісти SWC в 2002 році. Список був опублікований агентством Associated Press, повідомляє Лента.ру.

Cписок очолює Аріберт Хайм, підозрюваний у вбивстві сотень в`язнів концтабору Маутхаузен, в якому він працював лікарем. Хайм був заарештований американськими військовими в 1945 році, потім за нез’ясованих причин був відпущений на свободу і до 1962 року пропрацював гінекологом в одній з лікарень Баден-Бадена. Після того, як був виписаний ордер на його арешт, Хайм втік з країни. У 2005 році SWC вдалося виявити його в Іспанії, проте місцевій поліції не вдалося зловити Хайма, і він знову втік від правосуддя. В даний час місцезнаходження лікаря невідоме.

Відзначимо, що, за деякими даними, Хайм вже мертвий. Родичі злочинця стверджували, що Хайм помер в Аргентині в 1993 році. Також повідомлялося, що лікар був убитий в 1982 році, проте підтвердження цих відомостей немає.

На другому місці опинився Джон (Іван) Демьянюк, уродженець Київської області, який проживає на території США. Його звинувачують в пособництві нацистам - Демьянюк працював охоронцем в концтаборі Треблінка. За свою жорстокість по відношенню до в’язнів він отримав прізвисько "Іван Грозний". У середині 1980-х його позбавили американського громадянства і екстрагували до Ізраїлю, де його засудили до страти через повішення. Згодом Верховний суд країни відмінив цей вирок, дійшовши висновку, що доказів того, що саме Демьянюк був тим самим "Іваном Грозним", було зібрано недостатньо.

Після цього Демьянюк повернувся до США і відновив громадянство. У 2004 році американська влада відновила судове переслідування вихідця з України. Рік потому суд ухвалив рішення про депортацію Демьянюка на батьківщину. Чергова апеляція українця була відхилена в січні 2008 року. Демьянюк, стверджує, що в Україні на нього чекають тортури і знущання.

На третьому місці опинився колишній офіцер угорської жандармерії Сандор Кепіро. Його вважають причетним до вбивства більше тисячі жителів Сербії. Вирок Кепіро на батьківщині був ухвалений двічі, в 1944 і 1946 роках, проте покарання він так і не поніс. Впродовж кількох десятиліть він ховався в Аргентині. В даний час він перебуває в Австрії, а на батьківщині Кепіро відновлено розслідування його справи. Австрійці поки відмовляють угорській стороні в екстрадиції Кепіро.

Четверте місце зайняв колишній начальник хорватської поліції Мілвой Аснер, який ховався в Австрії, причетний до загибелі сотень сербів, євреїв і циганів. На п`ятому місці в списку SWC фігурує колишній член SS СеренКам, він ховається в Германії, який розшукується Данією за вбивство журналіста в 1943 році. На шостому місці - Генріх Бере, який також був SS-івцем, обвинувачений у вбивстві трьох голландців. На сьомому місці колишній солдат армії Угорщини Чарльз Центай, який ховався в Австралії, восьме - колишній гестапівець Михайло Горшков – він мешкає в Естонії, дев`яте - вихідець з Литви Алгимантас Даїлід, десяте - колишній естонський поліцейський Гарі Манніл.