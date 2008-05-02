Низка країн Перської затоки готові відв`язати свою валюту від долара

Низка країн Перської затоки мають намір відмовитися від прив`язки курсу своєї валюти до долара США. Про це заявив міністр фінансів Кувейту Мустафа аль-ШИМАЛІ, повідомляє Bloomberg. За його словами, коливання північноамериканської валюти призвели до інфляції в регіоні.

Агентство відзначає, що аль-ШИМАЛІ мав на увазі країни, які входять в Раду із співпраці країн Перської затоки. Це Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман і Саудівська Аравія. Кувейтський міністр не уточнив, які конкретно країни готові переглянути свою фінансову систему.

Прив`язка валюти до долара означає, що імпортні продукти, операції по яких полягають в євро та інших валютах, які зміцнюються по відношенню до долара, дорожчають.

Аль-ШИМАЛІ відзначив, що за останній рік курс долара знизився по відношенню до євро на 13 відсотків, уточнивши, що деякі країни готові піти шляхом Кувейту, що “відв`язав” у травні 2007 року курс дінара від долара США.

Зараз темпи зростання цін в Саудівській Аравії та ОАЕ близькі до 10 відсотків в річному численні, а в Катарі за підсумками четвертого кварталу 2007 року склали 14 відсотків, передає Лента.ру.

Варто відзначити, що в інтерв`ю Reuters аль-ШИМАЛІ заявив, що лише цитував статті з місцевої преси, а не висловлював свою думку.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня ц.р. Іран повністю відмовився від долара при експорті своєї нафти і перейшов на євро та японську єну.