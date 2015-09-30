У Казахстані погодилися прибрати з підручників "російський Крим"

Про це повідомляє Tengrinews.kz з посиланням на прес-службу відомства.

Комітет з контролю у сфері освіти і науки міністерства провів засідання Республіканської комісії з підручників. На засіданні обговорювалося питання про звернення української сторони щодо змісту окремих підручників видавництва "Мектеп".

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Зазначається, що у ході обговорення питання учасники комісії дійшли висновку, що у підручниках географії та всесвітньої історії за 10 і 11 класи видавництва "Мектеп" був викладений фактологічний матеріал без оціночних суджень. Зокрема, за темою Криму видавництвом і авторами не відображена повною мірою офіційна позиція Казахстану, а також позиція світової спільноти.

За підсумками обговорення було прийнято рішення зобов'язати видавництво "Мектеп" внести коригування у згадані підручники з урахуванням висловлених зауважень".

Раніше УНІАН повідомляв, що у зв'язку з тим, що у підручниках для середніх шкіл, випущених казахстанським видавництвом "Мектеп", Автономна Республіка Крим вказується як суб'єкт РФ, посольство України звернулося з нотою протесту до Міністерства закордонних справ Республіки Казахстан.