У шкільних підручниках Казахстану Крим позначили як частину РФ, МЗС направило ноту протесту

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

"Згідно ноті, поширення зазначеної інформації суперечить позиції як міжнародної спільноти, так і керівництва Республіки Казахстан, який неодноразово заявляло про свою підтримку територіальної цілісності України", - уточнюється в повідомленні.

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Українська сторона звернулася до Міністерства закордонних справ і Міністерства освіти і науки Республіки Казахстан з проханням сприяти негайному відкликанню зазначених підручників з середніх шкіл Республіки Казахстан.

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"Контакти посольства України зі згаданим видавництвом засвідчили, що, на жаль, певна частина казахстанського суспільства глибоко інфікована російською пропагандою. У зв'язку з цим посольство підтримує позицію представників казахської інтелігенції, яка неодноразово заявляла на зустрічах в Українському центрі науки і культури при посольстві України в Республіці Казахстан щодо необхідності посилення інформаційної безпеки країни шляхом обмеження мовлення російських телеканалів".