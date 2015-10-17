Сили Асада відбили три селища на південь від Аллепо і продовжують наступ за підтримки авіації РФ
Сирійська армія, за даними правозахисників, відбила три селища на південь від міста Аллепо. Російські літаки підтримують просування військ режиму Башара Асада.
Сирійські урядові війська за підтримки російських літаків в суботу, 17 жовтня, продовжила наступ на позиції сирійської опозиції поблизу північного міста Алеппо, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агенцію dpa.
За даними Сирійської спостережної групи з прав людини, війська режиму разом із бійцями з Ірану та ліванського угрупування "Хезболла" відбили декілька селищ на південній околиці Алеппо.
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Активіст Омар аль-Халабі, який перебуває поблизу місця подій, заявив агентству, що російські літаки підтримали війська режиму, зробивши більше 15 нальотів на три селища.
Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили наносять авіаудари на території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави".
За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.
7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.