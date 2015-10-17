Сили Асада відбили три селища на південь від Аллепо і продовжують наступ за підтримки авіації РФ

Сирійські урядові війська за підтримки російських літаків в суботу, 17 жовтня, продовжила наступ на позиції сирійської опозиції поблизу північного міста Алеппо, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агенцію dpa.

За даними Сирійської спостережної групи з прав людини, війська режиму разом із бійцями з Ірану та ліванського угрупування "Хезболла" відбили декілька селищ на південній околиці Алеппо.

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Активіст Омар аль-Халабі, який перебуває поблизу місця подій, заявив агентству, що російські літаки підтримали війська режиму, зробивши більше 15 нальотів на три селища.

Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили наносять авіаудари на території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.