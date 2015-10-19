В Лівані вибух у таборі сирійських біженців: загинули 4 людей

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на місцеве агентство "Аль-Ватания".

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За інформацією видання, "не менше 4 людей загинули та 10 отримали поранення в результаті вибуху в таборі біженців на сході Лівану".

Зазначається, що "вибух стався у таборі біженців із Сирії в містечку Ваді-Хамід біля населеного пункту Эрсаль, розташованого поблизу сирійсько - ліванського кордону".

Причини інциденту поки не повідомляються.

Зазначимо, що територія неподалік містечка Эрсаль неодноразово піддавалася нападам бойовиків терористичного угруповання "Джебхат ан-Нусра", яке контролює в цій галузі ряд прикордонних зон на сирійській території.