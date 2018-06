Експерти назвали головні туристичні напрямки 2016 року

Список очолила Ботсвана, передає Lenta.ru з посиланням на The Daily Mail. Фахівці опублікували свої рекомендації мандрівникам по вибору маршрутів у книзі "Найкраще в подорожах-2016" (Best In Travel 2016). На їхню думку, Ботсвана - унікальне місце з "незвичайним поєднанням пустелі і річок, яке привертає величезну кількість диких тварин, це дика й незаймана країна".

Друге і третє місця зайняли Японія і США відповідно. На думку експертів, міста країни сонця, що сходить - це "ода футуризму, а села тут виглядають загадково, поєднуючи в собі образи ландшафтів різних материків". США удостоїлися характеристики "раю для туристів, які віддають перевагу подорожі на автомобілях".

В окремий рейтинг були виділені міста, які мандрівникам рекомендується відвідати в 2016 році. На першому місці виявився Котор в Чорногорії. Фахівці відзначили красиві пейзажі прибережного стародавнього міста. Експерти також відзначили замок Бран, розташований у горах Румунії. Саме тут, за легендами, під час своїх походів ночував Влад Цепеш-Дракула. У список увійшли столиця Еквадору Кіто, Дублін, Манчестер і Рим.

Нагадаємо, в червні Lonely Planet опублікував список найбільш цікавих міст Європи 2015 року. Перше місце в рейтингу посіло ісландське місто Акюрейрі. Друге місце рейтингу дісталося німецькому Лейцпигу, третіми експерти назвали португальські Азорські острови. Єдиним містом з країн колишнього СРСР, яке потрапило у рейтинг, став Баку.