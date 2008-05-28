Обама переплутав Освенцим і Бухенвальд

Барак Обама у вівторок визнав помилковою зроблену ним раніше заяву про те, що його двоюрідний дідусь під час Другої світової війни брав участь в звільненні концентраційного табору в Освенцимі, повідомляє Лента.руз посиланням на Reuters. Раніше представники Республіканської партії нагадали сенаторові, що Освенцим звільняли не американські, а радянські війська.

Прес-секретар штабу Обами Білл Бартон пояснив, що насправді той мав на увазі Бухенвальд. Двоюрідний дід кандидата, Чарлі Пейн, служив у 89-ій піхотній дивізії США і 4 квітня 1945 року брав участь в операції в Ордруфі на підступах до Бухенвальду. "Вчора Обама помилково згадав Освенцим замість Бухенвальда", - йдеться в заяві.

Увечері 23 травня Національний комітет республіканської партії США оприлюднив заяву, в якій Обамі вказали на його помилку. "Освенцим звільняли радянські війська, і тому, якщо тільки його дід не служив в Червоній Армії, вчорашня заява Обами ніяк не може бути правдою", - відзначили республіканці, додавши, що "часті перебільшення і відверті спотворення з боку Обами ставлять під сумнів його розсудливість і готовність виконувати функції головнокомандуючого".

У понеділок Обама, виступаючи перед виборцями в штаті Нью-Мексіко, розповів про брата своєї бабусі по материнській лінії, який, нібито, "був у передових лавах американських солдатів, що увійшли в Освенцим і звільнили концентраційний табір". За словами Обами, повернувшись з війни, його родич "закрився на горищі і протягом шести місяців не виходив з дому", перебуваючи у пригніченому стані.

Концентраційний табір в Освенцимі був звільнений в ході операції 322-ої стрілецької дивізії Червоної Армії 27 січня 1945 року.