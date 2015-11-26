Німеччина направить до Сирії розвідувальні літаки "Торнадо"
16:40, 26 листопада 2015Світ
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Також буде посилено тренувальну місія для курдських бійців проти ІД.
Німеччина направить до Сирії розвідувальні літаки "Торнадо" / millitaryarmor.ucoz.ru
Німеччина направить літаки-розвідники в Сирію для підтримки французької операції проти ІДІЛ.
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Про це повідомив Хенінг Отте, спікер Християнсько-демократичної партії Ангели Меркель з питань оборони, передає The Local.
"Ми не просто посилимо тренувальну місію (для курдських бійців) у Північному Іраку, але і розширимо нашу участь в операції проти терору ІД в Сирії розвідувальними літаками "Торнадо", - сказав Отте.
Як повідомлялося раніше, президент Франції Франсуа Олланд закликав Німеччину приєднатися до операції проти ІДІЛ в Сирії.
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