США закликали Туреччину до боротьби з "Ісламською державою", а не з курдами
Як відомо, Туреччина почала бомбити позиції курдів влітку цього року.
В Пентагоні переконані, що Туреччина має робити більше для боротьби з "Ісламською державою".
Про це заявив глава Пентагону Ештон Картер в Конгресі, повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.
"Нам потрібно, щоб вона робила більше в рамках своєї території, зокрема, забезпечувала контроль кордону, якого немає з часів, коли "Ісламська держава" наростила свій впливі" - сказав він.
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"Ми хотіли б, щоб Туреччина робила більше і в повітрі, і на землі. Більшість її повітряних операцій спрямовані не на ІДІЛ. Вони спрямовані проти Робітничої партії Курдистану", - заявив Картер.
Як відомо, Туреччина почала бомбити позиції курдів влітку цього року.
Ескалація насильства сталася після парламентських виборів 1 листопада. Курдські бойовики заявили по завершення режиму припинення вогню з Туреччиною після того, як президент Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв "ліквідувати" їх.