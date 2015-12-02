США закликали Туреччину до боротьби з "Ісламською державою", а не з курдами

В Пентагоні переконані, що Туреччина має робити більше для боротьби з "Ісламською державою".

Про це заявив глава Пентагону Ештон Картер в Конгресі, повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

"Нам потрібно, щоб вона робила більше в рамках своєї території, зокрема, забезпечувала контроль кордону, якого немає з часів, коли "Ісламська держава" наростила свій впливі" - сказав він.

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"Ми хотіли б, щоб Туреччина робила більше і в повітрі, і на землі. Більшість її повітряних операцій спрямовані не на ІДІЛ. Вони спрямовані проти Робітничої партії Курдистану", - заявив Картер.

Як відомо, Туреччина почала бомбити позиції курдів влітку цього року.

Ескалація насильства сталася після парламентських виборів 1 листопада. Курдські бойовики заявили по завершення режиму припинення вогню з Туреччиною після того, як президент Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв "ліквідувати" їх.