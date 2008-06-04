Голова Газпрому веде переговори в Туркменії

Делегація ВАТ «Газпром» на чолі з головою Правління компанії Олексієм МІЛЛЕРОМ 3 червня здійснила робочий візит до Туркменістану, в рамках якого пройшла зустріч із заступником голови Кабінету міністрів Туркменістану Тачберди ТАГІЄВИМ.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ "Газпром".

Сторони обговорили хід робіт з реалізації проекту будівництва Прикаспійського газопроводу.

На переговорах наголошувалося, що сторони повністю задоволені підсумками роботи на базі довгострокового контракту щодо закупівлі газу в Туркменістані.

Також йшлося про подальший розвиток двосторонньої співпраці в галузі видобутку вуглеводнів на території Туркменістану.

Як зазначив на зустрічі О.МІЛЛЕР, «Туркменістан є стратегічним, перевіреним часом партнером «Газпрому» у питаннях забезпечення енергетичної безпеки і надійних постачань газу. Найтісніша взаємодія «Газпрому» і підприємств газової галузі Туркменістану історично зумовлена і поступально розвиватиметься. Цілком очевидно, що саме «Газпром» може забезпечити найкращі умови довгострокової взаємовигідної співпраці для Туркменістану».

Довідка УНІАН. 12 травня 2007 року Президентами Росії, Казахстану і Туркменістану була підписана спільна декларація про будівництво Прикаспійського газопроводу.

20 грудня 2007 року урядами Росії, Казахстану і Туркменістану було підписано Угоду про будівництво Прикаспійського газопроводу.

Мета будівництва газопроводу - транспортування природного газу з родовищ Каспійського моря та інших родовищ на територіях Туркменістану і Республіки Казахстан на територію Російської Федерації.

Передбачуваний обсяг транспортування газу Прикаспійським газопроводом становитиме: майже 10 млрд. куб. м за рік з Туркменістану і близько 10 млрд. куб. м за рік із Казахстану.

Угода про співпрацю в газовій галузі на 25 років була підписана Росією і Туркменістаном 10 квітня 2003 року. У рамках Угоди ТОВ «Газпром експорт» (100% дочірнє товариство ВАТ «Газпром») і ДТК «Туркменнафтогаз» уклали довгостроковий контракт купівлі-продажу туркменського природного газу на період дії Угоди.

Постачання туркменського газу здійснюються через систему транзитних газопроводів «Середня Азія - Центр», що проходять через території Узбекистану, Казахстану і Росії. Відповідно до міжурядових угод, «Газпром» забезпечує транзит туркменського газу територією Росії в Україну. Крім того, в рамках середньострокових контрактів «Газпром» виконує функції оператора транзиту туркменського газу територією Узбекистану і Казахстану.