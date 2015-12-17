У РФ більше половини громадян через кризу економлять на їжі – соціологи

Близько 60% опитаних жителів РФ витрачають на їжу більше половини своїх доходів. Про це йдеться в дослідженні Левада-Центру, яке цитує "РБК".

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Згідно з дослідженням, 80% росіян вважають ситуацію, що склалася в російській економіці, кризовою. 40% з опитаних центром розповіли, що приблизно половина їх сімейних доходів витрачається на їжу, ще 21% респондентів витрачають на їжу дві третини своїх бюджетів.

Майже кожен п'ятий росіянин (18%) відмовився від покупки автомобіля, житла та заміської нерухомості (у 2014 році ця цифра, за даними опитувань, становила 11%). Витрати на освіту та лікування скоротили 13% опитаних. Кожному десятому росіянину довелося почати витрачати свої заощадження.

Крім того, більше половини опитаних (58%) зізналися, що змушені економити на харчуванні і повсякденних витратах (роком раніше число росіян в такому положенні становило 37%). 57% опитаних економлять на придбанні товарів тривалого користування.

Більшість росіян згодні з тим, що в російській економіці криза, проте оцінки її тривалості сильно різняться. 22% опитаних впевнені, що криза триватиме не менше двох років, ще 21% вважає, що Росію чекають "багаторічні наслідки кризових явищ в економіці. Тільки 19% респондентів вважають, що криза по часу обмежиться 1-1,5 роками.