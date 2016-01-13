Іран затримав два військові судна США

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

У Пентагоні заявили, що зв'язок із екіпажами кораблів відсутній. У той же час іранська влада вже пообіцяла Вашингтону найближчим часом відпустити моряків з кораблів.

Причина затримання кораблів поки не повідомляється. Відомо тільки, що зв'язок із ними перервався, коли вони йшли від Кувейту до Бахрейну.

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За неофіційними даними, один із американських кораблів вийшов з ладу і заплив в іранські води. Усього на двох кораблях було близько десяти осіб.