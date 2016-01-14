Китай може приєднатися до боротьби з "Ісламською державою" - ЗМІ
08:17, 14 січня 2016Світ
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Китай може направити війська для боротьби з бойовиками терористичного угрупування "Ісламська держава".
REUTERS
Про це повідомляє газета Washington Times з посиланням на джерела в збройних силах США, пише Українська правда.
Відзначається, що Пекін стурбований зростанням числа людей, що вступили до лав ІДІЛ.
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"Питання в тому, на чиєму боці вони будуть", - заявив виданню чиновник, знайомий з обговоренням ролі Китаю у боротьбі з терористами.
Як пише газета, більш імовірно, що Китай приєднається до Росії, яка проводить військову операцію в Сирії, ніж вступить до міжнародної коаліції по боротьбі з ІДІЛ, очолювану США.
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