Китай може приєднатися до боротьби з "Ісламською державою" - ЗМІ

Про це повідомляє газета Washington Times з посиланням на джерела в збройних силах США, пише Українська правда.

Відзначається, що Пекін стурбований зростанням числа людей, що вступили до лав ІДІЛ.

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"Питання в тому, на чиєму боці вони будуть", - заявив виданню чиновник, знайомий з обговоренням ролі Китаю у боротьбі з терористами.

Як пише газета, більш імовірно, що Китай приєднається до Росії, яка проводить військову операцію в Сирії, ніж вступить до міжнародної коаліції по боротьбі з ІДІЛ, очолювану США.