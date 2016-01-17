В ЄС уточнили, які саме санкції знімаються з Ірану

Про це йдеться в інформаційній записці ЄС про скасування санкцій Євросоюзу проти Ірану, передає "ЄвроПравда".

У документі наголошується, що санкції та обмеження, які безпосередньо не пов'язані з іранською ядерною програмою, залишаються чинними.

Це стосується в першу чергу санкцій, що належать до ракетних технологій, обмежень на передачу деяких технологій і деяких видів діяльності в ядерній галузі, заходів, що стосуються деяких металів та комп'ютерного забезпечення.

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Зберігаються також інспекції вантажів, які прямують до Ірану та з Ірану, обмеження на бункерування суден.

"Залишаються чинними введені Євросоюзом санкції, пов'язані із ситуацією в галузі прав людини в Ірані, з підтримкою тероризму та іншими обставинами, які не є частиною Загального комплескного плану дій", - наголошується у документі.

"Обмежувальні заходи залишаються чинними щодо іранських (юридичних і фізичних) осіб, які внесені до списків ЄС у зв'язку із санкційними режимами через тероризм і Сирію (і будь-якими іншими санкційними режимами ЄС)", - йдеться в інформаційній записці.

Нагадаємо, вчора з Ірану зняли міжнародні санкції. Це сталося після публікації доповіді Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), в якій йдеться, що Іран виконав всі умови угоди, що передбачає заморожування його ядерної програми.