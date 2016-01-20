Прем'єр-міністр: Польща прийняла "близько мільйона трудових мігрантів з України"

Як повідомляє Європейська правда з посиланням на Gazeta Wyborcza, таку заяву Шидло зробив під час дебатів щодо ситуації в Польщі, проведених в Європарламенті в Страсбурзі.

Прем'єр Польщі прокоментувала небажання уряду брати участь у програмах ЄС з прийому мігрантів. "У мене є глибоке почуття відповідальності не тільки за те, що відбувається в Польщі, але й за події в Європі. Ви говорите про мігрантів. Це дуже серйозна проблема. Польща прийняла близько мільйона трудових мігрантів з України - людей, яким ніхто не хотів допомогти",- заявила вона.

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Крім того Шидло заявила, що не має наміру відмовлятися від передвиборних обіцянок утриматися від прийому сирійських мігрантів. "Давайте зробимо все, щоб Європа була общиною рівних, суверенних держав. Польський уряд не відмовиться від наших зобов'язань перед виборцями",- зазначає вона.

При уьому зазначається, що в попередні роки кількість віз усіх типів, поданих українцями в польські консульства, не перевищувала 600 тисяч на рік. Це дозволяє поставити під сумнів реалістичність озвученої Беатою Шидло кількість українських трудових мігрантів у Польщі.

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Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло заявила, що Варшава не погодиться на прийняття нових квот на біженців.