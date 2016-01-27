На Синайському півострові вбито одного з лідерів місцевого осередку ІДІЛ - ЗМІ

Про це повідомляє Egypt Independent з посиланням на джерела серед військових.

Зазначається, що Атталла Абу Ретейма (в минулому - Ансар Байт аль-Макдіс) керував питаннями логістики для терористичного угруповання на Синайському півострові.

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Зокрема, він займався питаннями перевезення терористів, а також зберіганням боєприпасів для угруповання в містах Рафах та Шейх Зувед.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики ІДІЛ підтвердили загибель свого ката "Джихаді Джона" (Мохаммеда Емвазі).