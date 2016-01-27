На Синайському півострові вбито одного з лідерів місцевого осередку ІДІЛ - ЗМІ
23:17, 27 січня 2016Світ
125 0
Єгипетські військові ліквідували в центральній частині Синайського півострова одного з лідерів місцевого осередку терористичної організації ІДІЛ Атталла Абу Ретейма.
REUTERS
Про це повідомляє Egypt Independent з посиланням на джерела серед військових.
Зазначається, що Атталла Абу Ретейма (в минулому - Ансар Байт аль-Макдіс) керував питаннями логістики для терористичного угруповання на Синайському півострові.
Читайте такожПрезидент Афганістану пообіцяв "поховати" ІДІЛ
Зокрема, він займався питаннями перевезення терористів, а також зберіганням боєприпасів для угруповання в містах Рафах та Шейх Зувед.
Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики ІДІЛ підтвердили загибель свого ката "Джихаді Джона" (Мохаммеда Емвазі).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter