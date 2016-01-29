Шарм-еш-Шейх втратив $760 мільйонів через катастрофу російського літака

Про це, як повідомляє Egypt Daily News, розповів губернатор Південного Синаю генерал-майор Халед Фуда, передає Lenta.ru. Халед Фуда підкреслив, що після катастрофи російського авіалайнера місцевий турбізнес щомісяця втрачає по 2 млрд фунтів ($256 млн).

Читайте такожReuters назвав можливих виконавців теракту на борту лайнера "Когалимавіа"

При цьому губернатор уточнив, що за минулий час в регіоні була проведена величезна робота з посилення безпеки і боротьби з тероризмом. Халед Фуда також висловив сподівання, що ситуація в сфері туризму в майбутньому сезоні покращиться.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня напередодні візиту в Єгипет спікер Держдуми РФ Сергій Наришкін висловив сподівання, що російські туристи найближчим часом знову зможуть відвідувати курорти Єгипту.

Нагадаємо, Росія зупинила авіасполучення з Єгиптом 8 листопада. Указ про це підписав російський президент Володимир Путін. Це сталося після катастрофи літака Airbus A321 компанії "Когалимавіа", що летів з Шарм-еш-Шейха в Санкт-Петербург, 31 жовтня. Всі 224 людини, що знаходилися на борту, загинули.