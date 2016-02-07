Вашингтон має намір обговорити з Сеулом поставки нової ПРО

Вашингтон та Сеул почнуть обговорення поставки систем протиракетної оборони після того, як КНДР провела запуск ракети, повідомляє Slon.ru.

"Мова йде про постачання систем THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), які виробляє Lockheed Martin. Повідомлялося, що сторони і раніше мали намір обговорити відправку цих систем в регіон, проти чого виступав Пекін", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що поставку підтримували американські військові через повідомлення про нарощування КНДР озброєнь.

Рішення про початок переговорів послідувало за запуском КНДР ракети. У Пхеньяні оголосили, що вона успішно вивела на орбіту супутник для стеження. Дії КНДР засудили ООН, США, Росія, Китай та сусіди КНДР – Південна Корея та Японія.

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У Південній Кореї вже знаходяться американські системи Patriot PAC-2 і PAC-3. У квітні 2015 року повідомлялося, що Сеул має намір протягом чотирьох років витратити 58 мільярдів доларів на удосконалення систем ПРО для захисту від Північної Кореї.