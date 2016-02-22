Туреччина виділить фінансову допомогу туристичним фірмам

Про це повідомив прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу, передає українська редакція "Німецької хвилі". За його словами, уряд виділить кошти обсягом 255 млн лір (близько $87 млн) прямої фінансової допомоги підприємствам галузі. Крім того, туристичні фірми отримають можливість реструктуризації заборгованості.

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Туреччина традиційно користувалася особливою популярністю серед туристів Німеччини та Росії. Але, після нещодавнього теракту у Стамбулі, коли загинуло десятеро німецьких громадян, кількість німців, охочих відпочити у Туреччині, різко скоротилася. Крім того, Росія заборонила своїм громадянам відвідувати Туреччину.

Статистика свідчить, що лише у IV кварталі 2015 року надходження туристичної галузі країни скоротилися на 14,3%. За увесь 2015 рік падіння склало 8,3%. Між тим найбільший туроператор світу TUI повідомив цього місяця, що кількість замовлень на літній відпочинок в Туреччині скоротилася через проблеми з безпекою на 40%. Ще 8 великих круїзних компаній - MSC, Costa, Thomson, Aida, Crystal, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, Regent Seven Seas Cruises - взагалі тимчасово припинили співпрацювати з Туреччиною з тих самих причин.

Туризм є одним з важливих джерел надходжень до бюджету Туреччини та забезпечує тисячі робочих місць.