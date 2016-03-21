Президент Туреччини: країну накрила найбільша хвиля терору
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що країну накрила одна з найбільших хвиль терору в її історії.
У своєму виступі, присвяченому загибелі чотирьох людей в результаті вибуху в Стамбулі, турецький президент закликав до пошуку нових шляхів викорінення тероризму, передає Бі-бі-сі. Реджеп Тайіп Ердоган додав, що ця боротьба не повинна призвести до обмеження демократичних прав і свобод громадян.
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Реджеп Тайіп Ердоган звинуватив у лицемірстві західних партнерів своєї країни. Він стверджує, що ті звинувачують Туреччину в обмеженні прав своїх громадян, проте ніяк не критикують тих, хто підтримує Курдську робочу партію, яку вважають відповідальною за низку вибухів в Туреччині.
При цьому відповідальність за вибух у Стамбулі влада Туреччини поклала на екстремістське угрупування "Ісламська держава".
За версією турецького слідства, смертника, який скоїв у суботу самопідрив в Стамбулі, звали Мехмет Озтюрк. В результаті вибуху загинули чотири людини, з яких троє виявилися ізраїльтянами з американським громадянством, а один – іранцем.
Останнім часом у Туреччині сталися відразу кілька великих терактів, жертвами яких стали десятки людей. Об'єктами нападів ставали Анкара, Стамбул та Діярбакир. Відповідальність за деякі вибухи взяли на себе ісламісти, а за інші – курдські радикали.
Реджеп Таїп Ердоган у відповідь заявив, що його країна ніколи не здасться і не піде на поводу у організаторів вибухів, а також висловив упевненість, що турецька влада в підсумку отримає перемогу над терором.