Президент Туреччини: країну накрила найбільша хвиля терору

У своєму виступі, присвяченому загибелі чотирьох людей в результаті вибуху в Стамбулі, турецький президент закликав до пошуку нових шляхів викорінення тероризму, передає Бі-бі-сі. Реджеп Тайіп Ердоган додав, що ця боротьба не повинна призвести до обмеження демократичних прав і свобод громадян.

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Реджеп Тайіп Ердоган звинуватив у лицемірстві західних партнерів своєї країни. Він стверджує, що ті звинувачують Туреччину в обмеженні прав своїх громадян, проте ніяк не критикують тих, хто підтримує Курдську робочу партію, яку вважають відповідальною за низку вибухів в Туреччині.

При цьому відповідальність за вибух у Стамбулі влада Туреччини поклала на екстремістське угрупування "Ісламська держава".

За версією турецького слідства, смертника, який скоїв у суботу самопідрив в Стамбулі, звали Мехмет Озтюрк. В результаті вибуху загинули чотири людини, з яких троє виявилися ізраїльтянами з американським громадянством, а один – іранцем.

Останнім часом у Туреччині сталися відразу кілька великих терактів, жертвами яких стали десятки людей. Об'єктами нападів ставали Анкара, Стамбул та Діярбакир. Відповідальність за деякі вибухи взяли на себе ісламісти, а за інші – курдські радикали.

Реджеп Таїп Ердоган у відповідь заявив, що його країна ніколи не здасться і не піде на поводу у організаторів вибухів, а також висловив упевненість, що турецька влада в підсумку отримає перемогу над терором.