Турчинов пов'язує сплески терактів у Європі з гібридною війною Росії

Про це УНІАН повідомили в прес-службі РНБО України.

«Невипадково новою мішенню терору був обраний Брюссель, де розміщені офіційні установи ЄС і НАТО. Мета терористів завжди одна - посіяти паніку, страх, вразливість і незахищеність. Тому єдине, що можна протиставити тероризму, - згуртованість, спокій і чіткі адекватні дії», - підкреслив секретар РНБО України.

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Турчинов висловив щирі співчуття родинам загиблих і надію на швидке одужання поранених.

«Сьогодні сплески терористичних атак - наслідок тієї гібридної війни, яку розпочала Росія. У кривавого терору, розв'язаного на сході нашої країни, і терактів у Туреччині, Парижі та Брюсселі, - одні і ті ж режисери. Свідомо знищуючи цивільну інфраструктуру в сирійських містах, Російська Федерація активно стимулювала потужні міграційні потоки, в яких легко маскувати фундаменталістів і терористів. Тільки розуміючи загрози і об'єднавшись, ми здатні перемогти міжнародний тероризм і зупинити тих, хто його культивує», - підкреслив секретар РНБО України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Брюсселі відбулося кілька вибухів. Згідно з останніми повідомленнями, загинули щонайменше 34 людини, близько 200 отримали поранення.