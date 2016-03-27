Кемерон закликав стати на захист християнських цінностей перед загрозою тероризму

За словами Девіда Кемерона, Великобританії слід пишатися тим, що вона "є християнською країною, яка сповідує християнські цінності", передає Бі-бі-сі.

Читайте такожПапа Римський у пасхальному зверненні закликав людей перемогти песимізм і страх"Ці цінності знаходять відгук у душі кожного в Британії, представників усіх віросповідань, а також невіруючих", - вважає прем'єр-міністр.

"Коли терористи намагаються зруйнувати наш спосіб життя, як вони спробували це зробити знову настільки підлим чином у Брюсселі цього тижня, ми повинні стати єдиним фронтом і продемонструвати, що нас терором залякати не вдасться ніколи", - сказав Девід Кемерон.