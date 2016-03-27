Кемерон закликав стати на захист християнських цінностей перед загрозою тероризму
11:57, 27 березня 2016Світ
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Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон у своєму великодньому посланні заявив, що Британія перед лицем загрози тероризму повинна єдиним фронтом стати на захист християнських цінностей.
REUTERS
За словами Девіда Кемерона, Великобританії слід пишатися тим, що вона "є християнською країною, яка сповідує християнські цінності", передає Бі-бі-сі.
Читайте такожПапа Римський у пасхальному зверненні закликав людей перемогти песимізм і страх"Ці цінності знаходять відгук у душі кожного в Британії, представників усіх віросповідань, а також невіруючих", - вважає прем'єр-міністр.
"Коли терористи намагаються зруйнувати наш спосіб життя, як вони спробували це зробити знову настільки підлим чином у Брюсселі цього тижня, ми повинні стати єдиним фронтом і продемонструвати, що нас терором залякати не вдасться ніколи", - сказав Девід Кемерон.
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