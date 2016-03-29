У Білому домі підтвердили зустріч Ердогана і Обами - Reuters

У Білому домі підтвердили, що очікують на зустріч президентів США і Туреччини Барака Обами і Тайіпа Ердогана.

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Про це повідомляє gazeta.ru з посиланням на Reuters.

Раніше президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що під час саміту з ядерної безпеки, який відбудеться у Вашингтоні з 31 березня по 1 квітня, він зустрінеться з американським лідером Бараком Обамою.