У Білому домі підтвердили зустріч Ердогана і Обами - Reuters
21:26, 29 березня 2016Світ
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У США очікують зустрічі американського і турецького лідерів.
REUTERS
У Білому домі підтвердили, що очікують на зустріч президентів США і Туреччини Барака Обами і Тайіпа Ердогана.
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Про це повідомляє gazeta.ru з посиланням на Reuters.
Раніше президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що під час саміту з ядерної безпеки, який відбудеться у Вашингтоні з 31 березня по 1 квітня, він зустрінеться з американським лідером Бараком Обамою.
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