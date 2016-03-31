Представники лівійського уряду національної єдності прибули на територію Лівії

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агенцію dpa.

Шестеро міністрів та прем'єр-міністр розмістилися неподалік Тріполі.

Сама лівійська столиця й досі перебуває під контролем ісламістів. Вони погрожували заарештувати членів уряду національної єдності, якщо ті наважаться вступити до міста.

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ЄС привітав прибуття членів лівійського уряду національної єдності до Лівії. "Це - важливий крок для демократичних змін у Лівії та для виконання політичної угоди щодо Лівії, у згоді з побажаннями лівійського народу", - наголосила верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні.

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